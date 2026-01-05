Volatilidad del petróleo tras crisis en Venezuela: ¿cuáles son los riesgos reales para Colombia?

Los precios del petróleo, que habían bajado en la primera sesión de hoy, han cambiado de tendencia y ahora muestran ligeras subidas después de la intervención de EE.UU. en Venezuela y de que la OPEP+ confirmará su decisión de mantener el nivel de producción hasta abril.

Según datos de Bloomberg, el Brent, el crudo de referencia en Europa y Colombia, repunta un 0,43 % y el barril supera los 61 dolares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., subía el 0,49 % y se movía en torno a 57,6 dólares por barril.

El analista senior de mercados de Toro Javier Molina cree que la intervención de EE.UU. en Venezuela puede generar “movimientos tácticos y repuntes de volatilidad”, pero apunta que este tipo de acontecimientos “rara vez” alteran la tendencia estructural de los activos de riesgo.

Por su parte, para el economista Andres Moreno experto en bursátiles e inversion, la situación en Venezuela influye en el comportamiento del crudo, pero no es el único ni el principal factor que explica los movimientos de precios.

“Venezuela sí es un factor que le pone volatilidad al precio del crudo”, señaló el analista, además de puntualizar que el mercado petrolero responde a múltiples variables más allá de un solo evento geopolítico.

Leer más: ¿A cómo está el dólar en Venezuela? Esto presentó el BCV para el día de HOY, 5 de enero: ¡Aumentó!

¿Qué implica este escenario para Colombia?

Uno de los puntos clave para entender el impacto en Colombia es entender y diferenciar entre la volatilidad de corto plazo y los efectos económicos de fondo, así lo explicó Moreno.

El analista explicó que los movimientos diarios del precio del petróleo no tienen un impacto inmediato ni sobre las empresas ni sobre las finanzas públicas, puesto que, los efectos reales solo se sienten cuando el mercado consolida una tendencia sostenida, especialmente en el caso de compañías como Ecopetrol.

“Ecopetrol no se afecta con un día de subida o un día de bajada. Se afecta cuando hay una tendencia generalizada”, explicó.

Entendiendo que, un escenario de precios sostenidamente bajos afectaría los ingresos fiscales, reduciría los dividendos que recibe el Estado y limitaría el crecimiento económico.

“Si cae el precio, son menores regalías, menos ganancias para las empresas y menos dinero para el gobierno y para los accionistas”, advirtió el analista.

Esta aclaración es clave para Colombia, cuya economía aún depende en buena medida de los hidrocarburos, tanto por su peso en las exportaciones como por su aporte a los ingresos del Estado y al desempeño de Ecopetrol.

Le podría interesar: Ministro Sanguino denunciará ante la Corte a congresistas JotaPe y Garrido por afectar la soberanía

Alta incertidumbre y mirada al mediano plazo

El economista insistió en que el mercado del petróleo responde a una combinación de factores globales —oferta, demanda, inventarios y riesgo geopolítico— y que Venezuela es solo una de las variables que hoy añade volatilidad al precio del crudo.

Por ahora, el panorama para Colombia dependerá de si el repunte observado se consolida como una tendencia o si el mercado continúa moviéndose, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la producción venezolana y dependencia de la misma ante la conyuntura.

Leer más: ¡Subió! Precio del dólar en Colombia: esto presentó el TRM del Banco de la República HOY, 5 de enero