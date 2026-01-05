Precio de la carga de CAFÉ en Colombia HOY, 5 de enero: Federación de Cafeteros reporta caída

Tal como aseguró la Cancillería de Colombia, en semanas pasadas se reunieron diferentes caficultores colombianos, esto con el objetivo de realizar un viaje a un país asiático con el que se buscan establecer diversos canales que aporten a la exportación de este grano hacía dicho continente.

Este viaje se realizó bajo el marco de la feria de HOTELEX Shenzhen 2025, en donde se reunieron diferentes representantes de los hoteles, restaurantes y cafeterías más influyentes de la región, por lo que era un escenario perfecto para establecer relaciones con compradores internacionales.

La asistencia de los caficultores a esta feria, se realizó como parte del proyecto que llamaron ‘La Ruta del Café’, una estrategia creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como objetivo establecer caminos para que tanto pequeños como medianos caficultores tengan la posibilidad de realizar exportaciones directas de sus productos sin necesidad de intermediarios.

Gran momento del Café colombiano

La canciller, Rosa Villavicencio, aseguró que esta estrategia representó una oportunidad de gran importancia para que los caficultores colombianos le pudieran presentar a los compradores asiáticos un café de calidad, sostenible, con trazabilidad, identidad y propósito social.

Este encuentro, también fue realizado en un momento importante para el sector cafetero, pues teniendo en cuenta el incremento de precios que se evidenciaron durante el año 2025, el valor de este grano a nivel internacional se ha encontrado en uno de los más altos de los últimos años, y, por tanto, es de gran importancia que los caficultores puedan verse beneficiados de esto.

Precio de la carga de Café HOY en Colombia

El café en Colombia presentó una nueva disminución para el día de hoy, pues respecto al precio en que se había establecido el pasado viernes, mostró una disminución de un valor cercano a los $10.000 pesos colombianos por carga de 125 kilogramos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros, el valor de la carga de café de 125 kilogramos, referencia FR 94, se estableció para hoy, 5 de enero, en $2′704.000 pesos colombianos. Por otro lado, la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en los $10.000 pesos por kilogramo.

Precio del Café en ciudades de Colombia

ARMENIA:Carga 2,704,500 // Kilo 21,636 // Arroba 270,450

2,704,500 21,636 270,450 BOGOTÁ:Carga 2,703,250 // Kilo 21,626 // Arroba 270,325

2,703,250 21,626 270,325 BUCARAMANGA:Carga 2,702,875 // Kilo 21,623 // Arroba 270,288

2,702,875 21,623 270,288 BUGA:Carga 2,705,250 // Kilo 21,642 // Arroba 270,525

2,705,250 21,642 270,525 CHINCHINÁ:Carga 2,704,375 // Kilo 21,635 // Arroba 270,438

2,704,375 21,635 270,438 CÚCUTA:Carga 2,702,375 // Kilo 21,619 // Arroba 270,238

2,702,375 21,619 270,238 IBAGUÉ:Carga 2,703,625 // Kilo 21,629 // Arroba 270,363

2,703,625 21,629 270,363 MANIZALES:Carga 2,704,375 // Kilo 21,635 // Arroba 270,438

2,704,375 21,635 270,438 MEDELLÍN:Carga 2,703,625 // Kilo 21,629 // Arroba 270,363

2,703,625 21,629 270,363 NEIVA:Carga 2,702,750 // Kilo 21,622 // Arroba 270,275

2,702,750 21,622 270,275 PAMPLONA:Carga 2,702,500 // Kilo 21,620 // Arroba 270,250

2,702,500 21,620 270,250 PASTO:Carga 2,702,500 // Kilo 21,620 // Arroba 270,250

2,702,500 21,620 270,250 PEREIRA:Carga 2,704,375 // Kilo 21,635 // Arroba 270,438

2,704,375 21,635 270,438 POPAYÁN:Carga 2,704,625 // Kilo 21,637 // Arroba 270,463

2,704,625 21,637 270,463 SANTA MARTA:Carga 2,706,125 // Kilo 21,649 // Arroba 270,613

2,706,125 21,649 270,613 VALLEDUPAR:Carga 2,703,750 // Kilo 21,630 // Arroba 270,375

