Cobros ilegales por personas ajenas al peaje de Sabanagrande: denuncia CCI Seccional Norte

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte rechazó de manera categórica los hechos irregulares registrados en el peaje de Sabanagrande, donde personas ajenas a cualquier autoridad o concesionario autorizado estarían realizando cobros ilegales a los conductores que transitan por este corredor de la Vía Oriental.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el gremio, esta situación se presenta en un momento de alta sensibilidad para el proyecto vial, debido al proceso de finalización anticipada del contrato de concesión, lo que ha generado incertidumbre entre la ciudadanía. Sin embargo, advirtieron que este contexto no puede ser utilizado como justificación para prácticas que se apartan del marco legal.

Actos de vandalismo y cobros arbitrarios

En diálogo con Caracol Radio, Héctor Carbonell, director regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, aseguró que existen evidencias claras de las irregularidades que se vienen presentando.

“Hemos tenido información, incluso imágenes y videos, que demuestran actos de vandalismo alrededor de los peajes. El solo hecho de levantar las talanqueras ya es un acto violento contra la infraestructura, y además se están presentando cobros ilegales de dinero a los vehículos que transitan por la vía, lo que afecta la seguridad de las personas y de los conductores”, señaló Carbonell.

El directivo explicó que, pese al proceso de liquidación anticipada de la concesión, el cobro del peaje continúa siendo legal y necesario.

“La ANI ha sido clara en que, mientras la vía esté bajo su administración y posteriormente bajo el Invías, los peajes se seguirán cobrando. Estos recursos son la única fuente para financiar la operación y el mantenimiento de la vía”, agregó.

Riesgos para los usuarios y la operación vial

La CCI advirtió que la presencia de terceros realizando cobros arbitrarios genera graves riesgos para los usuarios, afecta la movilidad, altera el orden público y debilita la confianza ciudadana en la gestión de la infraestructura vial. Además, impacta negativamente la operación de un corredor estratégico para la región Caribe.

Llamado urgente a las autoridades

Desde el gremio se reiteró que la infraestructura vial es un bien público y que el recaudo de peajes corresponde exclusivamente a entidades legalmente autorizadas. Cualquier manifestación o reclamo ciudadano, insistieron, debe realizarse por los canales institucionales.

“Estamos en una situación grave de falta de autoridad. No podemos permitir que las personas se sientan amenazadas al transitar por las vías. Hay usuarios que incluso están cancelando sus viajes por miedo”,advirtió Carbonell.

LEA TAMBIÉN: Conductores denuncian retenes ilegales y extorsiones en la vía Barranquilla–Santa Marta

Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado urgente a la ANI, a la Policía y a las demás autoridades competentes para que tomen control inmediato de la situación y eviten que estos hechos deriven en una tragedia, tanto en el peaje de Sabanagrande como en otros corredores donde también se han reportado situaciones similares, como la vía Ciénaga–Santa Marta.