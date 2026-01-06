Cali será sede del Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas 2026

La ‘Capital Deportiva de Colombia y América’ volverá a estar en el radar internacional. Entre el 22 y el 30 de junio, el coliseo El Pueblo será escenario del Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas, un evento que reunirá a deportistas de más de 100 países y que posiciona nuevamente a Cali como referente global del deporte.

El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Pesas en coordinación con la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF), marcará el inicio del calendario deportivo internacional en Colombia durante 2026.

El medallista olímpico caleño Jeison López destacó el impacto del campeonato para las nuevas generaciones:

“Es importante que Cali acoja este campeonato. Cali es la capital mundial del deporte y esto dice mucho de la ciudad. No estoy en esa categoría, pero es clave que los niños que vienen detrás puedan destacar. Si está en mis manos apoyar, voy a hacerlo”.

Por su parte, Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali subrayó la tradición y los logros del país en esta disciplina:

“Cali seguirá vibrando con un deporte que tantas satisfacciones olímpicas nos ha dado. Seremos sede del Mundial Sub-17 en junio y queremos invitar a todos los caleños a vivir este gran evento”.

Debido a la magnitud del campeonato, el presidente de la Federación Colombiana de Pesas, William Peña Rodríguez, inició en enero una gira por Europa en busca de patrocinadores, con el propósito de garantizar un evento histórico y de altos estándares organizativos.

La Federación hizo un llamado a instituciones públicas, empresas y entidades del país para respaldar la realización del Mundial, que además de promover el deporte, proyectará la imagen de Colombia, el Valle del Cauca y Cali ante el mundo.