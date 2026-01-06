Bus de transporte público cayó al río Magdalena en el sector de Pericongo

Bus de transporte público quedó sumergido en el río Magdalena, en el sector de Pericongo, tras perder el control en la vía Timaná–Pitalito; las 18 personas que viajaban a bordo fueron rescatadas con vida por los organismos de socorro.

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en el sur del Huila, luego de que un bus de transporte público cayera al río Magdalena en el sector de Pericongo, jurisdicción del municipio de Timaná. El vehículo, que cubría la ruta por la vía nacional 45, perdió el control y terminó precipitándose al afluente, generando momentos de pánico entre los ocupantes.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por Jorge Leonardo Chaparro Cordón, geólogo jefe encargado de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, el bus de la empresa Expreso La Gaitana transportaba 16 pasajeros, además del conductor y un auxiliar, para un total de 18 personas. Gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro, todos los ocupantes fueron rescatados con vida.

Las autoridades confirmaron que 17 personas presentaron contusiones y lesiones leves, por lo que fueron trasladadas a centros asistenciales de Timaná y Pitalito para valoración médica. El conductor sufrió golpes menores y permaneció en el lugar del accidente bajo observación. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales.

En cuanto al estado del vehículo, se conoció que quedó prácticamente sumergido en el río Magdalena y presenta graves daños estructurales. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo se mantiene el seguimiento al caso y se reiteró el llamado a la precaución en las vías, especialmente ante las lluvias que, aunque aisladas, continúan generando riesgos en distintos puntos del departamento del Huila.