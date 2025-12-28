Presidente del Unión Magdalena sobre Jannenson Sarmiento: “Lo del señor Comesaña es alaraca”

Alberto Mario Garzón, presidente del Unión Magdalena, aclaró, en diálogo con Caracol Deportes, la situación de Jannenson Sarmiento, de quien reiteró es nuevo jugador del Junior, a pesar de los comentarios surgidos por su representante, Alejandro Comesaña, quien recientemente ha protestado por dicha transferencia.

¿Qué pasa con Jannenson Sarmiento?

“Ya eso es un negocio consumado, un negocio que se realizó, lo firmó el señor Antonio Char, en condición de representante legal del Junior, y Alberto Mario Garzón, como presidente de Unión Magdalena. Jannenson Sarmiento era un jugador de nuestro registro, tenía un contrato con nosotros, lo que significa que nosotros tenemos el 100% de los derechos deportivos del jugador y ese 100% lo tenemos a partir del que él celebró nosotros. El firmó un contrato a tres años, ese contrato vencía en diciembre del año 2027 y en desarrollo del contrato, nosotros transferimos de forma definitiva el 80% de los derechos del jugador al Junior de Barranquilla”.

No es problemas de los equipos

“Hay una relación contractual entre el jugador Sarmiento y entre una firma que dice ser propiedad del señor Comesaña. Esa firma no la representa él, la representa un abogado de apellido Sobrino, pero eso es un tema entre ellos dos, que es ajeno a los clubes. El jugador pertenecía a Unión Magdalena y en esa condición transferimos de forma definitiva al Junior de Barranquilla”.

Los jugadores no pertenecen a los representantes

“Comesaña, entiendo que está molesto, está despotricando en contra del jugador, hablando mal de los equipos. Hay un problema bien complejo en el fútbol con los representantes, los jugadores no pertenecen a los representantes, eso sería como hablar de una trata de personas; los jugadores están vinculados contractualmente con los equipos y los equipos tienen unos derechos deportivos y federativos que nacen en virtud de los contratos”.

¿Sarmiento no tenía el 50% de su pase?

“En un tiempo el 50% era del jugador y el otro 50% del Unión Magdalena, pero hubo un nuevo contrato, quedó sin efectos ese contrato antiguo y se celebró un nuevo contrato donde el 100% pertenecía al Unión Magdalena, bajo ese nuevo contrato es que se transfiere al Junior de Barranquilla”.

¿Había más ofertas por Sarmiento?

“Absolutamente, recibos varias propuestas de equipos en Colombia diferentes al Junior, de un equipo en Rusia, y el jugador se sentía cómodo y quiso estar en Barranquilla. Por motivos personales y tenía ese sueño de jugar en Junior. Hoy Jannenson Sarmiento es jugador del Junior de Barranquilla”.

Mensaje para Alejandro Comesaña

“Lo que hoy tiene el señor Comesaña es un alaraca, una presión indebida, si tiene algo que denunciar vaya a hablar con los tribunales competentes, pero que deje de hablar tantas necedades por la radio y confundiendo a la gente, dañando el nombre de las personas. Si él tiene un contrato que respalda a su firma, si tiene alguna manera de demostrar que tiene derecho sobre algo, debería ir a las autoridades competentes. Yo estoy 100% seguro de lo que hicimos, el jugador era del Unión Magdalena y lo transfirió al Junior”.

¿Ya se acordó la venta de Jermein Peña al Junior?

“No, estamos conversando. Estuve hablando ayer con Junior, tenemos a Jermein Peña prestado, con una opción de compra que se vence en junio del 2026, pero hay unas buenas comunicaciones, siempre hemos sido equipos amigos, dentro de esa amistad hemos hablado de que en los primeros días de enero existe la posibilidad de que transfiramos a Peña al Junior. Puede pasar cualquier cosa, pero eso está prácticamente consumado”.

¿Qué pasará con Ricardo Márquez?

“También tiene deseos de jugar en primera división o en un equipo en el extranjero. Estamos analizando unas ofertas que nos han llegado, entre el jugador y nosotros vamos a ver que es lo mejor para ambas partes”.