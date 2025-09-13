Ministerio del Interior acompaña al Magdalena en la lucha contra la trata de personas

Magdalena

Con apoyo del Ministerio del Interior, la Gobernación del Magdalena avanza en la lucha contra la trata de personas al liderar jornadas de fortalecimiento institucional dirigidas a las alcaldías y al sector turismo.

En los encuentros se socializaron las generalidades conceptuales y la normatividad vigente en torno a la trata de personas, con la participación de secretarios de Gobierno municipales, representantes del sector hotelero y operadores turísticos.

La Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior acompañó técnicamente al Magdalena en la creación y activación de comités municipales de Lucha contra la Trata de Personas. Estas instancias contaron con el liderazgo de la Oficina de la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Departamento, que ha venido articulando esfuerzos interinstitucionales en la materia.

En este marco, también se desarrolló una sesión del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas, donde se revisó y evaluó el plan de acción y se hizo énfasis en la importancia de reforzar la ruta de protección y asistencia a las víctimas, garantizando la coordinación efectiva entre las instituciones responsables de la recepción, caracterización y atención de los casos.

Sobre estos avances, Nayara Vargas, jefa de la Oficina de la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena, destacó que “la lucha contra la trata de personas requiere voluntad política y articulación real. Estamos trabajando para que cada municipio cuente con capacidades instaladas que permitan identificar riesgos, atender a las víctimas y garantizarles una protección integral. La prevención es clave, pero también lo es la respuesta rápida y humana ante cada caso”.

Con estas acciones, las autoridades departamentales buscan consolidar mecanismos institucionales eficaces que permitan diseñar y difundir estrategias de prevención, al tiempo que se fortalece la capacidad de atención en el territorio.