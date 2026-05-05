Huila refuerza seguridad y logística para elecciones atípicas en Gigante

Neiva

En materia de seguridad, el departamento mantiene especial atención en zonas como el occidente del Huila, así como en los municipios de Algeciras y Campoalegre, donde persisten alertas tempranas. Allí se ha reforzado la presencia de la fuerza pública con el objetivo de prevenir cualquier alteración del orden y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio democrático.

Estas acciones cobran mayor relevancia ante la realización de elecciones atípicas en el municipio de Gigante, programadas para el 7 de junio, las cuales se desarrollarán de manera paralela al calendario electoral nacional. En los próximos días se llevará a cabo una nueva comisión de seguimiento, con participación de autoridades locales, para revisar los avances y fortalecer la articulación institucional.

Liliana Vásquez, secretaria de gobierno, comento que “el Gobierno Departamental del Huila avanza en la organización logística y de seguridad para el próximo proceso electoral, mediante un trabajo coordinado con la fuerza pública, la Registraduría y los entes de control. A través de comités de seguimiento electoral, se han establecido estrategias que buscan garantizar la transparencia y el orden público durante la jornada”.

Finalmente, las autoridades destacaron que no bajarán la guardia frente a los riesgos en zonas limítrofes con departamentos como Cauca y Caquetá. En ese sentido, se adelantan acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en corredores estratégicos como la vía Suaza–Florencia, confiando en que las próximas elecciones se desarrollen de manera tranquila y sin contratiempos.