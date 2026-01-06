Capturados dos presuntos sicarios de los AK-47 en Cúcuta. / Foto: Policía.

Cúcuta.

En las últimas horas, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de pertenecer al grupo de delincuencia común organizado AK-47 y de estar presuntamente involucrados en el asesinato de Jhon William Serrano Durán, ocurrido el pasado 29 de diciembre en un establecimiento comercial del barrio El Callejón, en Cúcuta.

Según la investigación, los presuntos victimarios habrían llegado al lugar en motocicleta, identificado a su víctima y le dispararon en repetidas ocasiones con arma de fuego.

Los hechos quedaron registrados en varias cámaras de seguridad, material clave para su identificación y posterior captura.

Los detenidos fueron identificados como Esteban Arroyo, alias Dragón, y Juan Rodríguez, alias Niño Beta. La captura se produjo durante un allanamiento realizado en el barrio Buenos Aires, donde, al parecer, se ocultaban tras cometer los hechos violentos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver, tres cartuchos y varios dispositivos móviles que contenían fotografías de una motocicleta similar a la utilizada en el homicidio.

Además, se investiga si los capturados estarían relacionados con otro crimen ocurrido el mismo día, dos horas antes.

De acuerdo con las autoridades, los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, y estarían vinculados a actividades criminales que durante más de un año afectaron la seguridad y convivencia ciudadana en la Comuna 6.

Por ahora, los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica.