Cosecha cafetera en Huila arranca con retrasos por lluvias

Neiva

Las condiciones climáticas han impactado directamente la maduración del grano, generando una notable variación en su desarrollo. Caficultores han manifestado su preocupación por las afectaciones que las precipitaciones han causado en la calidad y uniformidad del café.

La recolección de café en el Huila ya comenzó en su primer ciclo, especialmente en las zonas norte y occidente del departamento, donde tradicionalmente inicia desde el mes de abril. Sin embargo, las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han generado retrasos en el proceso, afectando el ritmo habitual de la cosecha.

Oscar Trujillo, secretario de agricultura, afirmó que “de cara al segundo semestre del año, las autoridades advierten sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño, lo que implicaría periodos de sequía prolongada. Ante este panorama, se hace un llamado a los productores a prepararse con prácticas como la renovación de cafetales, fertilización y manejo adecuado de suelos”.

Desde la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Agricultura, se han implementado estrategias en conjunto con el Comité de Cafeteros y diferentes actores del sector. Entre las acciones se destacan el monitoreo constante en los municipios productores y el trabajo articulado con cooperativas para fortalecer la comercialización del grano.