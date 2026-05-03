Alza de gasolina y la inseguridad golpean a estaciones de servicio en el Huila

Cuando sube el precio, baja la demanda y todos los eslabones de la cadena se afectan. Foto Redes Sociales.

Neiva

El aumento, sea en gasolina o diésel, afectará al consumidor final en todo el país, no solo en el Huila. La situación económica es crítica y cualquier alza golpea el bolsillo del colombiano, tenga o no vehículo. Quien no tiene carro pagará carreras más caras porque el conductor compra el combustible a mayor precio.

Frente al nuevo precio del combustible, el ministro de Hacienda anunció que la gasolina tendría un incremento de $400 por galón. La razón es el alza del Brent a nivel internacional por la tensión en el estrecho de Ormuz. Aún se espera el documento técnico de la CREG que confirme si el aumento aplica solo a gasolina o también al diésel.

Según Luz Mila Moyano de Combossur, afirmo que “con $400 más por galón, se prevé una caída en el consumo en las estaciones de servicio y menor rentabilidad para el sector. Cuando sube el precio, baja la demanda y todos los eslabones de la cadena se afectan. La situación es crítica para los empresarios que dependen de este negocio”.

A la crisis económica se suma la inseguridad, extorsiones, robos y saqueos en estaciones de servicio. Los grupos al margen de la ley presionan al gremio y los atracos ocurren a cualquier hora del día o de la noche. El sector pide seguridad al Gobierno para operar, generar empleo y dinamizar la economía regional.