Sembratón de 270 árboles nativos impulsa aire limpio y acción climática en el Huila

Siembra de 270 árboles nativos en el Huila: en El Agrado se plantaron 120, en Garzón 100 y en Pitalito 50. Foto Relacionada

Neiva

Municipios del Huila se unieron en una sembratón simultánea que permitió la siembra de 270 árboles nativos, como una apuesta por mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. La jornada se desarrolló de manera articulada en 3 zonas del departamento, promoviendo además la conciencia ambiental en la ciudadanía.

La iniciativa fue liderada por Interaseo, en conjunto con las alcaldías de Garzón, Pitalito y El Agrado, además de autoridades ambientales, el Ejército Nacional, organizaciones locales y comunidad en general. Esta acción colectiva se consolidó como una movilización en favor del cuidado del entorno y la sostenibilidad del territorio.

Según estimaciones técnicas, cada árbol puede capturar entre 10 y 25 kilogramos de dióxido de carbono al año, lo que representa una absorción aproximada de 2,7 toneladas de CO₂ anuales. Este impacto contribuye directamente a la purificación del aire y al fortalecimiento de estrategias frente al cambio climático en la región, explicó Juan Fernando Bonilla, gerente regional de Interaseo en el Huila.

Las jornadas contaron con la participación de cerca de 90 voluntarios y se desarrollaron de manera escalonada en los municipios intervenidos. En El Agrado se sembraron 120 árboles junto con actividades de limpieza; en Garzón se plantaron 100 y en Pitalito, 50. Más allá de la cifra, cada árbol sembrado aporta sombra, biodiversidad, captura de carbono y recuperación del suelo, lo que contribuye a la conservación ambiental.