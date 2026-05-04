Habilitan obras clave en la vía Garzón – Zuluaga – Gigante para fortalecer la movilidad regional

Neiva

Se oficializó la entrada en funcionamiento de importantes obras en el corredor vial que comunica a Garzón, Zuluaga y Gigante, una intervención prioritaria para el desarrollo del centro del departamento. Esta iniciativa busca optimizar la movilidad, reducir riesgos en la vía y dinamizar la economía local.

Según Rodrigo Villalba, gobernador, afirmo que “entre las principales intervenciones se destaca la construcción de un puente vehicular de 40 metros, con doble carril y paso peatonal, que asegura un tránsito continuo y seguro. Asimismo, se edificó un muro de contención para estabilizar zonas afectadas por fallas en la banca, además de trabajos complementarios en cinco sectores con drenajes”.

El proyecto hace parte de un plan de rehabilitación de la red secundaria, enfocado en la atención de puntos críticos que presentaban deterioro. Con una inversión cercana a los $8.200 millones, las obras permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad, garantizando mayor seguridad para transportadores.

Desde la administración departamental se reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura vial con presencia permanente en el territorio. Estas acciones no solo mejoran la conectividad entre municipios, sino que también protegen la vía frente a emergencias climáticas y social del Huila.