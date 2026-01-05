El “pecado máximo” que frenó a Machado, según el Washington Post, para llegar a la presidencia

Dos personas cercanas a la Casa Blanca aseguraron al periódico estadounidense The Washington Post, que el desinterés del presidente Donald Trump en respaldar políticamente a la venezolana María Corina Machado, estaría directamente relacionado con la aceptación del Premio Nobel de la Paz, un galardón que el propio presidente de Estados Unidos había manifestado, reiteradamente, desea tener.

Según las fuentes, a pesar de que Machado dedicó el premio a Donald Trump, el hecho de aceptarlo fue entendido como una falta grave, incluso calificaron esta acción como un “pecado máximo”, un gesto que, según ellos, desgastó cualquier posibilidad de apoyo directo desde el entorno del expresidente estadounidense.

“Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, afirmó una de las fuentes.

Además, Donald Trump aseguró que: “Sería muy difícil para ella ser líder”, y agregó que Machado ”no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país".