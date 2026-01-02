Incautan cerca de una tonelada de marihuana y detienen varios extranjeros en el Pacífico

Durante la operación, fueron capturados cuatro sujetos, dos nicaragüenses, un ecuatoriano y un colombiano.

Unidades de la Armada de Colombia en desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima, interceptaron una embarcación que era tripulada por cuatro sujetos de diferente nacionalidad, quienes transportaban cerca de una tonelada de estupefacientes.

Gracias a la información suministrada por Inteligencia Naval, con apoyo de una Unidad de la Flotilla Superficie del Pacífico, se detectó una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa a 90 millas náuticas del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

De inmediato se desplegó una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, quienes interdictaron la motonave, hallando en su interior 37 bultos que por sus características se asemejaban a sustancias ilícitas.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que los paquetes contenían 924 kilogramos de marihuana.

Según la Armada con este resultado se logra una afectación económica superior a los cinco millones de dólares que dejarán de ingresar a las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico. Asimismo, se evita la comercialización de más de 150 mil dosis de estupefacientes.