La Guajira se mantiene en calma pese a la tensión fronteriza con Venezuela 

El departamento de La Guajira se mantiene en calma y con normalidad en su zona fronteriza, pese a la tensión con Venezuela, según confirmó este lunes Misael Velázquez, secretario de Gobierno y gobernador encargado, en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario explicó que, aunque durante el primer día se registró un cierre de frontera del lado venezolano, la movilidad fue habilitada al día siguiente y hasta el momento no se evidencia un flujo migratorio que genere preocupación para las autoridades locales.

“A pesar de la situación que se vive en el vecino país de Venezuela, en el departamento de La Guajira la frontera se mantiene en calma. El primer día se presentó un cierre del lado venezolano, pero al día siguiente fue habilitado nuevamente el paso. Hasta el momento no se han registrado alteraciones del orden ni un flujo migratorio que genere preocupación. Sin embargo, estamos atentos y preparados, junto a todas las autoridades, en el Puesto de Mando Unificado, para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse”, explicó.

Puesto de Mando Unificado en Paraguachón

Velázquez destacó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona de Paraguachón, desde donde se coordinan acciones con la fuerza pública, Migración Colombia y líderes locales de los municipios de Maicao, Albania y La Jagua del Pilar.

Además, los hospitales y demás instituciones del departamento se encuentran en alerta, aunque hasta ahora no se han presentado emergencias extraordinarias.

Capacidad limitada ante una posible ola migratoria

El gobernador encargado advirtió que La Guajira no cuenta con los recursos suficientes para asumir de manera autónoma la atención de una eventual ola migratoria, por lo que sería necesaria la intervención del Gobierno Nacional en caso de que la situación se agrave.

“En 2018, durante el fuerte impacto migratorio que vivió el departamento, tuvimos la capacidad de atender la situación, pese a las múltiples dificultades, especialmente en sectores como salud y educación, ante la llegada de numerosos niños y niñas. El ICBF también ha estado atento a este fenómeno. En municipios como Maicao existen asentamientos de población migrante, como el caso de La Pista, además de cerca de 40 asentamientos que se mantienen de manera intermitente. Somos conscientes de las limitaciones históricas del departamento de La Guajira, pero aun así logramos enfrentar esa coyuntura. Hoy estamos preparados, dentro de nuestras posibilidades y de manera articulada, incluso con el apoyo de cooperantes internacionales que han manifestado su disposición. Sin embargo, ante una situación extraordinaria, sería indispensable el respaldo del Gobierno Nacional para atender de manera integral cualquier nueva contingencia migratoria”, sostuvo.

Seguridad y control en la frontera

Frente a la alerta sobre un posible ingreso de cabecillas del ELN desde territorio venezolano, Velázquez aseguró que la fuerza pública mantiene el control y la soberanía en la zona fronteriza.

“La fuerza pública ejerce soberanía en las fronteras y estamos atentos, garantizando la seguridad y el orden público en todo momento”, afirmó el funcionario.