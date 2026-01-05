José Enamorado, a un paso del fútbol de Brasil: revelaron cifras de la operación

José Enamorado fue la gran figura del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2025. El atacante cartagenero fue vital en la obtención del título del Junior de Barranquilla, pues en la final ante Deportes Tolima marcó doblete en el juego de ida y uno en la vuelta. Además, marcó 8 goles y repartió 4 asistencias en el Clausura.

Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser uno de los más cotizados en el fútbol colombiano y finalmente fue Gremio de Brasil uno de los que mostró más interés y logró hacer una oferta. Pues bien, según ha trascendido en las últimas horas, el acuerdo entre los clubes ya se habría acordado.

Desde Brasil, y en Colombia, se ha comentado que la cifra pactada entre Junior y el conjunto brasileño, la cual correspondería a 3 millones de dólares por los servicios del futbolista de 26 años, que es la cifra pactada por la cláusula de rescisión.

¿Cuánto dinero le ingresaría a Junior?

Partiendo de lo que ha trascendido, el 60% de esos 3 millones iría para las arcas del cuadro barranquillero (1.800.000), mientras que el 40% sería para Real Cartagena (1.200.000), equipo que seguía teniendo ese porcentaje sobre el jugador.

“Inicialmente la escuadra brasileña había hecho una oferta que no llenó las expectativas de la dirigencia rojiblanca, pero se presentó la segunda propuesta y todo se acordó felizmente”, dio a conocer El Heraldo.

Enamorado llegó este lunes 5 de enero a la sede administrativa del cuadro Tiburón, pero lo que faltaría por concretar los tiempos de pago e intereses. Asimismo, se espera por una garantía bancaria de parte de los brasileños, según informó el periodista Paolo Arenas, quien dio a conocer que “si pasa exámenes médicos, será nuevo jugador de Gremio”.

Confirmado lo que informé desde temprano en la mañana.



José Enamorado, si pasa exámenes médicos, será nuevo jugador de Gremio.



Ya hay acuerdo entre clubes y con el jugador. https://t.co/Hk6VQBmaVR — Paolo Arenas (@PaoloArenas) January 5, 2026

De finiquitarse todo, este será el séptimo club en la carrera del jugador, así como su primera experiencia internacional. Surgió de Orsomarso, pasó por La Equidad, Deportivo Cali, Real Cartagena, Santa Fe y Junior.

Por su parte, sería el noveno colombiano en Gremio, club en el que actualmente se encuentran Gustavo Cuéllar y Miguel Monsalve. Han pasado Kevin Quejada, Rubén Darío Bustos, Edixon Perea, Luis Orejuela, Jaminton Campaz y Miguel Borja.