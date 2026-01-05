Jermein Peña confirma oferta de Europa y advierte que Junior se armó “para ganar la Libertadores” / Colprensa

Este lunes 5 de enero, Junior de Barranquilla retomó labores y dio inicio a su pretemporada con los correspondientes exámenes médicos. El cuadro rojiblanco tiene como gran objetivo para este año la Copa Libertadores, recordando que se clasificó directamente a la fase de grupos tras haber sido campeón de la Liga 2025-II.

En medio de la llegada de los jugadores a la sede administrativa del club, Jermein Peña habló ante la prensa sobre las expectativas de cara a la Libertadores y confirmó que se busca el título del certamen continental.

Le puede interesar: Jermein Peña y una picante declaración tras el título de Junior: “Se tiene que callar”

Jermein Peña advierte que Junior se armó “para ganar la Libertadores”

“Expectativas buenas, porque se está armando un equipo para ganar la Copa Libertadores, que es lo que más se quiere. Esperar a ver lo que pasa de ahora en adelante”, comentó el zaguero central en los micrófonos de Caracol Radio.

Y amplió respecto a los objetivos a nivel nacional, algo que no se puede dejar de lado: “El primer reto que tenemos es ser campeón, que es lo más importante. Para nadie es un secreto que debemos salir campeones sí o sí”.

Lea también acá: “Jermein Peña siempre ha sido boconcito, muestra su falta de cultura”: crítica en El Pulso del Fútbol

Jermein Peña confirma ofertas de Europa, Argentina y Brasil

Por otro lado, Jermein Peña reveló además que recibió ofertas para abandonar Junior de cara a la temporada 2026, pero por lo pronto le quedan seis meses de contrato y su deseo es respetar este tiempo.

“Es la hora y todavía tengo ofertas. Lo importante ahora es que me quedan seis meses con Junior, entonces hay que seguir creciendo y agradeciendo a este club que me ha dado tantas cosas. Hay ofertas de Turquía, Argentina y Brasil. Toca esperar porque todavía soy parte de Junior”, sentenció.

“Lo que más quiero es quedarme acá en Junior, porque soy muy agradecido y ahora viene la Copa Libertadores, que es lo más importante”, finalizó.

REPASE ACÁ EL MERCADO DE FICHAJES EN COLOMBIA PARA LA TEMPORADA 2026