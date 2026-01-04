¿Histórico de Brasil podría hacerle competencia a Boca Juniors por fichaje de Marino Hinestroza?

La salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional, que parecía un hecho tras el mensaje de despedida del jugador vallecaucano luego de ganar la Copa Colombia, parece haberse estancado. Si bien Boca Juniors tiene negociaciones adelantadas, todavía no se ha definido nada.

El deseo del atacante es marcharse y Boca es su prioridad hoy en día; no obstante, entre los clubes no han podido llegar aún a una cifra definitiva para su traspaso y, en medio de esta demora, han surgido rumores de nuevos intereses por el colombiano.

¿Fluminense es una opción real para Marino Hinestroza?

Desde Brasil se divulgó el rumor de que Fluminense, equipo que hace seis meses buscó el fichaje de Marino Hinestroza, había vuelto a la carga por el colombiano. Algo que generó preocupación en los aficionados de Boca Juniors que quieren que se dé el traspaso.

Sin embargo, periodistas que cubren la actualidad del equipo de Río de Janeiro le han salido al paso a estos rumores, asegurando que, actualmente, el jugador de 23 años no es una opción real para el Flu.

"Actualmente, el Fluminense no está negociando con el jugador colombiano, y ni la directiva ni el cuerpo técnico están hablando de su nombre. El problema es que, dado que despertó el interés del Fluminense a mediados de año, el nombre del club siempre genera especulaciones, y las noticias que llegan desde Colombia indican que el jugador les fue ofrecido y que las negociaciones están en marcha", informó el periodista Victor Lessa a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, concluyó: “Sin embargo, para reiterar, por lo que he podido recabar, no hay información en este momento sobre Hinestroza en Fluminense”.

Sobre Hinestroza: refazendo aqui o texto publicado anteriormente por equívoco, já que ainda não havia terminado a apuração.



No momento o Fluminense não negocia com o colombiano e não se trata de um nome debatido pela diretoria e comissão técnica. A questão é que pelo fato de… — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) January 3, 2026

Salvo un comunicado para desmentir una supuesta deuda con el jugador, Atlético Nacional no se ha referido oficialmente a la posible transferencia de Marino Hinestroza. El entorno del jugador es optimista de que se puedan achicar las diferencias y se termine dando su venta al Boca Juniors de Argentina.