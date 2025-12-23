“Tenemos detectado el mosquito trasmisor del dengue y fiebre amarilla”: Sec Salud de Manizales

Manizales

La Secretaría de Salud Pública de Manizales hizo un llamado enfático a la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la fiebre amarilla, en la temporada vacacional, especialmente en el kilómetro 41 donde se encontró el vector

Las autoridades de salud advirtieron que la fiebre amarilla es una enfermedad viral de alta gravedad, que puede generar complicaciones severas e incluso causar la muerte, por lo que insistieron en la importancia de la vigilancia, la detección temprana y la adopción de acciones preventivas tanto a nivel individual como colectivo.

En ese sentido, recomendaron acudir de manera inmediata a los servicios de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general o coloración amarilla en la piel y los ojos.

Las medidas se extreman porque se ha encontrado que el vector se encuentra presente en el kilómetro 41 de Manizales.

“En el kilómetro 41 ,La Cabaña, Piedra Azul, la China, semanalmente, estamos haciendo revisiones donde ponemos unas trampas para analizar y revisar a ver si existe el mosquito y efectivamente hemos encontrado el vector en esas zonas”, dijo David Gómez secretario de Salud de Manizales

En cuanto a la vacunación, la Secretaría de Salud de Manizales recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla es el método de prevención más eficaz, es segura y ofrece protección de por vida. Por ello, invitó a la población a revisar su esquema de vacunación y a acudir a los puntos habilitados en caso de no contar con la dosis correspondiente.