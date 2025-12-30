Minsalud notificó un aumento en casos de fiebre amarilla, piden precaución durante vacaciones

QUI01. QUITO (ECUADOR) 12/05/2025.- Un integrante del servicio de migración, revisa el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla de un turista, este lunes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador). El Gobierno de Ecuador comenzó exigir desde este lunes certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen al país procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú que hayan permanecido al menos diez días en esos países, una medida que aplica también a los propios ecuatorianos que entren a territorio ecuatoriano. EFE/José Jácome / JOSÉ JÁCOME ( EFE )

Debido al aumento de casos de fiebre amarilla por los desplazamiento a zonas de riesgo durante esta temporada de vacaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud hicieron un nuevo llamado para prevenir la transmisión de la fiebre amarilla en el país.

Más de 100 casos confirmados de fiebre amarilla durante 2025

En lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos y 49 personas fallecidas por Fiebre Amarilla distribuidos en 10 departamentos. Tolima ha sido el departamento más afectado, ya que se han reportado 121 casos con 47 fallecidos desde 2024.

“El análisis de los casos reportado en el último periodo permite concluir que las personas afectadas por esta enfermedad son aquella que se han negado a recibir la vacuna o aquellas que se desplazan a zonas de alto y muy alto riesgo y no se vacunan previamente”, afirmó el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Medidas para evitar contagios de fiebre amarilla

Desde el Ministerio se recomienda fortalecer las medidas de prevención de la fiebre amarilla, no solo en las zonas de muy alto riesgo, sino también trabajar por la protección de las personas que en estas vacaciones se desplazan desde zonas de bajo riesgo. Entre estas medidas están:

La vacuna, que se debe aplicar 10 días antes de la exposición

Uso de mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito transmisor.

Eliminar criaderos de zancudos, realizando de manera permanente el lavado y tapado de depósitos de agua

ABC fiebre amarilla: síntomas, tratamiento y prevención según la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que desde 1970 la fiebre amarilla ha resurgido como una amenaza para la salud pública en la región y resalta que esta enfermedad es endémica en 13 territorios de la región entre los que se incluye Colombia pero también Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

La OPS resalta que desde los últimos meses de 2024 se han registrado un aumento en los casos humanos de fiebre amarilla, pasando en 2025 de la región amazónica a otras áreas.

Los signos y síntomas

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero si estos ocurren, los más comunes son:

Fiebre.

Dolor muscular concentrado en la espalda.

Dolor de cabeza.

Pérdida de apetito.

Náuseas o vómitos.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días, sin embargo, parte de los pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. En estos casos la fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones.

En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, de ahí el nombre “fiebre amarilla”), orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojos o estómago.

La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días.

¿Cómo se diagnostica?

La confirmación de la fiebre amarilla requiere pruebas de laboratorio y es difícil de diagnosticar (especialmente en las primeras etapas) porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes como malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika, así como con envenenamiento.

¿Cómo se transmite?

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados y, según la OPS, hay tres ciclos de transmisión: