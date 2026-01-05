Avanzan obras de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela: así va la deuda histórica

Como cierre de un año de verdadera transformación social en Cartagena, el 2025 quedará marcado como el año en que comenzó a hacerse realidad una lucha histórica de las comunidades de Bayunca y Pontezuela: la construcción de su sistema de alcantarillado sanitario.

Las obras se iniciaron el pasado 20 de octubre y hoy avanzan de manera simultánea en varios frentes, impactando de forma directa a más de 26 mil habitantes de ambos corregimientos, que por décadas convivieron con pozas sépticas, vertimientos a cielo abierto y condiciones que afectaron gravemente la salud pública y la calidad de vida.

En Bayunca y Pontezuela se ejecutan trabajos de instalación de redes sanitarias internas, mientras que, de manera paralela, sobre la vía principal a la altura de Punta Canoa, se adelanta un frente estratégico de obra correspondiente a la tubería de impulsión que conectará estos corregimientos con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cartagena, ubicada precisamente en Punta Canoa.

Este sistema de conducción contempla la instalación de tubería GRP de 600 milímetros, con una longitud total de 12,7 kilómetros, completamente nueva. A la fecha, ya se han instalado más de 250 metros lineales en este frente, a una profundidad aproximada de 2,4 metros.

De igual manera, al interior de las comunidades, el proyecto avanza con varios frentes activos. En Bayunca operan actualmente dos frentes de obra, donde ya se han instalado más de 1.325 metros lineales de redes secundarias en diámetros de 8” y 10” tubería PVC. En Pontezuela ya van más de 880 metros lineales ejecutados también en los mismos diámetros, con el objetivo de cubrir todos los barrios y sectores de ambos corregimientos.

La obra, que tendrá un periodo de ejecución de 19 meses, tiene una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos, con aportes del Gobierno nacional, departamental y distrital. Aguas de Cartagena también está vinculada. El alcance del proyecto incluye la instalación de más de 55 kilómetros de redes de alcantarillado, la construcción de dos Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), tuberías de impulsión y miles de registros domiciliarios.

Cada corregimiento contará con su propia EBAR: las aguas residuales de Bayunca serán conducidas por gravedad hasta la EBAR Bayunca y desde allí impulsadas hacia un colector en Pontezuela, que a su vez descargará en la EBAR de este corregimiento. Finalmente, desde la EBAR Pontezuela, las aguas servidas serán impulsadas hasta la PTAR de Punta Canoa, integrándose plenamente al sistema de alcantarillado de Cartagena.

Con los avances notorios de este proyecto, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz demuestra que la transformación de Cartagena también pasa por sus corregimientos y que las deudas históricas, cuando hay decisión política y gestión técnica, sí se pueden empezar a pagar.