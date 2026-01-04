Avanza la restauración ecológica del río Bogotá: 116 hectáreas fueron restauradas

Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) continúa avanzando en la recuperación ambiental del río Bogotá con logros significativos en la cuenca media.

En el marco del Megaproyecto Río Bogotá , la entidad ambiental ha consolidado 116 hectáreas de Áreas Multifuncionales, lo que significa que son espacios estratégicos destinados a la rehabilitación de ecosistemas y la recuperación del territorio.

Estas áreas están ubicadas en el municipio de Soacha y en las localidades de Bosa y Engativá en Bogotá. Por lo que son claves para restablecer la conectividad ecológica entre el río Bogotá y sus zonas inundables.

“Hemos empezado a generar que la calidad del agua del rio Bogotá empiece a mejorar. Se han hecho una especie de paisajismo y de intervenciones que permiten que em otras épocas estos lugares puedan ser utilizados con multipropósito. Pueda tener avistamiento de aves, unos espejos de agua”, aseguró el director del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotá, Amaury Rodríguez.

Además, se incorporó más de cincuenta y cinco mil m²de plantas acuáticas, cuyas raíces alojan microorganismos capaces de descomponer materia orgánica y otros contaminantes.

También, se trabaja en la adecuación de viveros y centros de compostaje, esenciales para la producción de material vegetal y la recuperación de suelos.