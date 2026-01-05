El Santuario inicia el año con la 59° edición de las Fiestas del Retorno

El Santuario, Antioquia

Del 6 al 11 de enero de 2026, el municipio de El Santuario, celebrará las tradicionales Fiestas del Retorno, en su 59° edición, una iniciativa estratégica para impulsar el desarrollo económico del municipio.

Las celebraciones contaran con cabalgata, artistas nacionales e internacionales, deportes y actividades culturales para todas las edades.

En esa misma línea, la Administración Municipal anunció una inversión de 65 mil millones de pesos para proyectos destinados a la mejora de la infraestructura, el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad.

Entre los proyectos anunciados se encuentran: El acueducto El Morro, con una inversión de 10 mil 721 millones de pesos; el nuevo parque deportivo de La Familia, con una inversión de 11 mil 700 millones de pesos; y 5 kilómetros de pavimentación placa huella, con una inversión de 12 mil 500 millones de pesos.

Programación de las Fiestas del Retorno 2026

Durante los primeros cuatro días de las fiestas se llevarán a cabo torneos deportivos de tenis de campo, baloncesto, fútbol, entre otros deportes.

A partir del viernes 9 de enero iniciaran las presentaciones musicales de artistas invitados; Tony Dize, Daniel Calderón, Jean Carlos Centeno, Zona Prieta, entre otros.