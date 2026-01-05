El ministro de Justicia rechaza las declaraciones del presidente Trump

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se pronunció en redes sociales luego de lo ocurrido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual dijo que “le suena bien” la idea de lanzar una operación militar en Colombia.

Ante esto, el funcionario respondió, asegurando que “el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad”. Afirmó también que Colombia “no solo es una nación autónoma y soberana” reafirmando que el actual gobierno fue elegido democráticamente.

De igual manera, se refirió a las elecciones de este año, señalando que el gobierno tiene “todo un aislamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026”.

Asimismo, hizo el llamado a varios órganos de control y entidades como La Fiscalía, las Altas Cortes y el Congreso de la República para que realicen un pronunciamiento público “ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas”.

Declaraciones de Trump

Tras el bombardeo en Caracas, Venezuela, y luego de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de varios temas, afirmando que Venezuela está “muy enferma” añadiendo también que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo “.

Igualmente, declaró que “le suena bien” la idea de realizar una operación militar en Colombia, lo que causó indignación en varios sectores, por lo que el ministro de Defensa respondió con dichas palabras.