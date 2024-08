“En tiempos de corrupción, los órganos de control son indispensables”: procuradora Cabello

Durante la instalación del XXXI Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, en Barranquilla, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hizo un análisis del panorama actual de las democracias en Latinoamérica, donde defendió el papel que juegan los órganos de control de cada Estado.

“El control no gusta, lo tenemos claro. Pero es la manera de entregarle al país el equilibrio o lo que podría llamarse, es la manera de mantener los temas de pesos y contrapesos en un estado de derecho, y en tiempos de nubarrones, alentados hoy día por el exceso del despilfarro del erario público y la corrupción no solo los órganos de control en Latinoamérica son necesarios, sino que son indispensables en una democracia”, dijo.

Alerta por posible migración

La funcionaria también se refirió al tema de la alerta que hay en La Guajira por la posible migración de venezolanos tras las elecciones presidenciales en ese país.

“La Procuraduría ha estado muy encima del tema migratorio, nosotros hemos hecho estudios y recomendaciones a las autoridades frente a esa zona limítrofe de ese problema de la migración. En Maicao estamos encima y estamos pendientes porque hay una alerta que es posible que se incremente el flujo migratorio, a raíz de la situación que se está presentando en el vecino país. Estaremos atentos y vigilantes para que se vigile esa migración y atienda con carácter de apoyo humanitario la situación en caso de que se incremente”, sostuvo Cabello.

Peaje Papiros

Otro tema que tocó la procuradora General fue el tema de la posible reactivación del cobro de categorías C1 Y C2 del Peaje Papiros, en Puerto Colombia. “La Procuraduría ha insistido en que no se cobre en el Peaje Papiros. Las mesas técnicas no han dado resultados y se han incumplido con los acuerdos. Por ende, presentamos una acción popular que ya fue admitida y estamos ad portas de que el magistrado ponente resuelva la medida cautelar que le pedimos de el no pago del Peaje y confiamos en que rápidamente salga la decisión”, argumentó.

Ciudad Mallorquín

Sobre los proyectos en Ciudad Mallorquín enfatizó que “seguimos pendientes, vamos a terminar de conversar con los constructores para efectos de explicar cuál es la misión de la Procuraduría en el manejo del medio ambiente. Y una vez que terminemos de hablar con los constructores sobre las recomendaciones, los reuniremos a todos para tratar de hacer unas observaciones y ojalá sean atendidas por parte de la entidad de Argos que es la que está manejando este tema de venta de lotes”.

Nicolás Petro

Finalmente habló sobre el tema de Nicolás Petro y Day Vásquez sobre las investigaciones que se les siguen por la financiación de la campaña presidencial 2022. “El proceso de Nicolás Petro acaba de ser cerrado en la Procuraduría y está ad portas de analizar si se dicta pliego de cargos o se archiva. Calculo que en el mes de agosto debemos de estar tomando decisiones”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Investigan panfletos extorsivos que han llegado a instituciones de Malambo, Atlántico