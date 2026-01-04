Maduro y su esposa comparecerán mañana ante un tribunal federal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes 5 de enero 2026 ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Maduro y su esposa enfrentarán los siguientes cargos:

Narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.

Nicolás Maduro duerme recluido en Brooklyn mientras Delcy Rodríguez asume su puesto en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal.

La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción DEA NYD. En el video, Maduro parece desearle a alguien “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.