🔴EN VIVO | Nicolás Maduro en EE. UU., anuncios de Trump, reacciones y lo último en Venezuela

El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

El presidente venezolano Nicolás Maduro pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado por el gobierno de Estados Unidos en Caracas.

Se espera que Maduro comparezca ante un tribunal esta semana, donde se formalizarán los cargos que pesan contra él y su esposa, Cilia Flores, por conspiración de narcotráfico, terrorismo y tráfico de cocaína, según documentos judiciales presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Durante la noche del sábado, circularon imágenes y videos de la llegada de Maduro a las instalaciones de la DEA en Nueva York se le vio cojeando y con algunos problemas para moverse. También se logra ver por primera vez desde su captura a la “primera combatiente” Flores.

En un vídeo se escucha al líder del chavismo saludando a los funcionarios estadounidenses diciendo “buenas noches, feliz año nuevo” en inglés.

En la madrugada del sábado, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela, con bombardeos y despliegue de fuerzas para capturar al presidente Maduro y a su esposa. Esta incursión provocó alarma en la región y ha sido debate de internacional. Países como Colombia, Brasil y Chile condenaron los ataques, mientras que otros, como Argentina y Ecuador, respaldaron la acción de Washington.

En la mañana de este domingo, 4 de enero, China pidió a EE. UU. la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y reclamó que la crisis se resuelva mediante “diálogo y negociación”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.

El gobierno de Venezuela rechazó la narrativa estadounidense y el Tribunal Supremo ordenó a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada del país, “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”. Durante una conferencia pública, la vicepresidenta aseguró que la integridad territorial del país fue “salvajemente atacada” y afirmó que la comunidad internacional ha expresado respaldo a Venezuela.

Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una “agenda constructiva”.

Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado a debatir sobre la legalidad y repercusiones de la intervención estadounidense.

Siga el minuto a minuto de la tensión EE. UU. - Venezuela

6:30 a.m. Papa León XIV urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro.

“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, expresó.

1:45 a.m. China instó a Estados Unidos a liberar “inmediatamente” al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente, que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado, en el que calificó el ataque como una “clara violación del derecho internacional”.

12:15 a.m. Las restricciones al espacio aéreo en el Caribe

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, implementadas en la mañana, a raíz del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, se levantarán a la media noche de Washington. “Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”, anunció Duffy en su cuenta de X.

