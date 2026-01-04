“Se ejecutó una agresión militar, cobarde y criminal”: canciller de Venezuela, Yván Gil

El canciller de Venezuela, Yván Gil, instó este domingo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a “dar un paso al frente” frente a lo que calificó como una "agresión militar de Estados Unidos", tras el ataque contra Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Las declaraciones fueron realizadas durante una cumbre extraordinaria de la CELAC, en la que Gil participó de manera telemática y cuya transmisión fue difundida por la televisión estatal venezolana.

“Una agresión militar cobarde y criminal”: Yván Gil

Durante su intervención, Gil denunció que la operación estadounidense “no fue un accidente”, sino una operación planificada y ejecutada “al margen absoluto del derecho internacional”.

“Se ejecutó una agresión militar cobarde y criminal; se asesinó a civiles y militares venezolanos y se secuestró al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó Gil ante los representantes regionales.

Denuncia de violaciones al derecho internacional

El canciller aseguró que, con esta acción se violaron principios fundamentales del orden jurídico internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

“Se violó la Carta de las Naciones Unidas, piedra angular del sistema internacional. El artículo 1, que obliga a los estados a resolver sus controversias por medios pacíficos, el artículo 2, número 4, que prohíbe categóricamente el uso o la amenaza del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la independencia de cualquier estado”, aseguró el canciller.

Asimismo, denunció violaciones al derecho internacional humanitario, al señalar que “los ataques provocaron la muerte de personas que no participaban en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar”.

Llamado directo a los países de la región

En su intervención, Yván Gil hizo un llamado a los países miembros de la CELAC a pronunciarse por lo ocurrido. “Callar ante esta agresión equivale a avalarla”.

Además, pidió una respuesta colectiva de la región ante lo que considera una amenaza a “la soberanía venezolana y al orden internacional”.