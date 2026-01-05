Capturados dos hombres cuando intentaban cambiar la placa de un vehículo hurtado en Medellín

Medellín, Antioquia

En el occidente de la ciudad, se logró la captura de dos hombres cuando intentaban cambiar la placa de una camioneta que había sido hurtada minutos antes.

Según las autoridades, los uniformados detectaron un vehículo encendido en una zona residencial y a dos personas manipulando de manera sospechosa las placas de identificación. Al notar la presencia policial, los individuos arrojaron varias placas al suelo e intentaron huir del lugar, siendo interceptados de inmediato.

Durante la inspección del automotor, la Policía halló partes internas desarmadas y cables expuestos, lo que evidenció que el vehículo había sido intervenido tras el hurto. Posteriormente, al verificar las placas encontradas en el sitio, se confirmó que correspondían a un vehículo reportado como hurtado a través de la línea 123, mientras que la camioneta portaba una placa diferente.

Con estas pruebas, las autoridades lograron confirmar el hurto, recuperar el vehículo y dejar a los dos capturados a disposición de la autoridad judicial competente, que adelantará el proceso correspondiente.