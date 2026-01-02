Un hombre fue sorprendido transportando 240 kg de marihuana en el norte del Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

En la autopista norte, entre las poblaciones de Bello y Copacabana, fue incautado un millonario cargamento de marihuana que era transportado en un vehículo particular manejado por un hombre de 30 años que fue capturado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y falsedad marcaria.

Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, los uniformados en labores de verificación y requisa en ese corredor vial pararon un carro particular y al inspeccionarlo hallaron varios bultos que en su contenido tenían marihuana.

“Son nueve empaques de color negro con un peso aproximado de 242 kilos de sustancia alucinógena marihuana. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular, el cual se ha sometido a análisis forense con el objetivo de obtener información que permita orientar la investigación y establecer posibles vínculos con estructuras criminales y continuar afectando de manera directa estas redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”, agregó el general Castaño.

Según la policía, el cargamento incautado tiene un valor cercano a los 150 millones de pesos, lo que genera una afectación a las rentas de esta red de distribución de marihuana en el Valle de Aburrá.