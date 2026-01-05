Cuerpo de bomberos de Rionegro halla cuerpo sin vida en el río Negro, a la altura del puente Real.

Recuperación del cuerpo sin vida de un hombre en el río Negro. Foto: cortesía.

Rionegro, Antioquia

Este domingo 4 de enero, alrededor de la 7 p.m., el Cuerpo de Bomberos del municipio de Rionegro atendió un llamado de emergencia por la presencia de una persona en el río Negro, sector de La Madera a la altura del puente Real.

Al lugar llegaron cuatro unidades de rescate para realizar las labores correspondientes, logrando la recuperación del cuerpo sin vida de un hombre, quien aún no ha sido identificado.

Según la entidad de bomberos, el cuerpo presentaría varias lesiones que, de manera preliminar, tendrían relación con heridas causadas por arma cortopunzante.

El caso fue dejado a disposición de la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.