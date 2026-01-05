¿Cambió la fecha del puente de reyes en 2026? Este es el calendario de festivos de enero. Getty Images / andresr

Luego de las fiestas de fin de año, muchos trabajadores y familias aprovechan para tomar vacaciones que abarquen un buen periodo hasta el primer puente festivo de febrero.

En ese sentido, el festivo que abre el año es aquel en que se conmemora la celebración de los Reyes Magos, quienes son descritos en la narración bíblica del nacimiento de Jesús.

Así como a otros festivos de índole religiosa, a esta celebración también le corresponde ser movida de acuerdo a su posición en calendario, bajo el criterio de Ley Emiliani, lo cual dejará un cambio particular en 2026.

¿Cuándo será el puente de reyes en 2026?

Así las cosas, bajo el efecto de la Ley Emiliani (51 de 1983), que empezó a regir a finales de 1983, los festivos civiles y religiosos más importantes (exceptuando fechas inamovibles como la Navidad o el 20 de julio) se trasladan al lunes siguiente de la fecha que les correspondió en el calendario, fomentando así la creación de los puentes festivos.

En 2026, la conmemoración del Día de los Reyes Magos queda bajo la influencia de la Ley Emiliani dado que su fecha habitual, el 6 de enero, cae en martes este año. Así las cosas, como indica la norma, el puente de Reyes se celebrará el lunes siguiente, 12 de enero.

De esta manera, el primer puente festivo del año se dará en el fin de semana del 10 al 12 de enero, marcando una oportunidad para disfrutar de tiempo libre en familia antes de empezar el año laboral por completo.

¿Qué días festivos tendrá enero de 2026?

El primer mes del año 2026 tendrá únicamente dos festivos en Colombia, el primero de ellos es una fecha inamovible y se trata del día de Año Nuevo el 1 de enero, una jornada que muchas personas aprovechan para recuperarse de las celebraciones del 31 de diciembre.

Posteriormente, llega el puente de reyes con el lunes festivo, antes mencionado del 12 de enero, produciéndose así un espacio más prolongado de lo habitual entre el Año Nuevo y el Puente de Reyes, lo cual podría producir cambios en el itinerario de los viajeros y familias en vacaciones.

¿Cuál será el mes con más festivos en 2026?

De acuerdo con el calendario de festivos para 2026, junio será el mes con más puentes, teniendo en totalidad 3 jornadas de este tipo: los lunes 8, 15 y 29.