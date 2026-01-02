Así será el 2026: datos curiosos, eventos clave y fechas que marcarán el año

El blanco, color protagonista del 2026

Las tendencias creativas y visuales anticipan que el color blanco será el tono que prevalecerá a lo largo del año en áreas como la moda, el diseño y la comunicación visual. Este color se asocia con conceptos como limpieza, claridad y nuevos comienzos, y se espera que aparezca con fuerza en campañas, espacios públicos y la estética cotidiana.

Hasta 18 días festivos en Colombia

El calendario colombiano para 2026 contempla 18 días festivos, distribuidos entre celebraciones religiosas y conmemoraciones civiles, muchos de ellos extendidos en “puentes” gracias a la Ley Emiliani, que traslada al lunes ciertas celebraciones para generar fines de semana largos y facilitar el descanso. Entre los días destacados están Año Nuevo, Semana Santa, el Día de la Independencia y la Navidad.

Semana Santa tendrá su tradicional espacio

La Semana Santa de 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, fechas que serán días de descanso obligatorio.

Elecciones presidenciales en Colombia y Estados Unidos

El año estará marcado por procesos democráticos importantes. Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo de 2026, en las que los ciudadanos elegirán al sucesor del actual presidente.

Además, Estados Unidos tendrá sus elecciones presidenciales también en 2026, un evento de alta relevancia global que influye en políticas y relaciones internacionales.

Cuatro eclipses durante el año

El 2026 será especial para los aficionados a la astronomía: se esperan cuatro eclipses —dos solares y dos lunares— distribuidos en distintas épocas del año. Entre los eventos se incluyen un eclipse solar anular en febrero y un eclipse solar total en agosto, así como eclipses lunares que podrán observarse desde amplias regiones del planeta.

El mundial de fútbol más grande de la historia

El Mundial de Fútbol de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, será el torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, ampliando el formato tradicional de 32 equipos e incrementando la competencia y la cobertura global del evento.