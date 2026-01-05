Tensión entre el presidente Petro y constructores: ¿Qué pasará con los precios de la vivienda VIS?

VIVIENDA

A través de X, el presidente Gustavo Petro pidió al gremio de la construcción no trasladar automáticamente el aumento del salario mínimo al precio de la vivienda, al advertir posibles prácticas irregulares contra los compradores.

“Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital; esa es una estafa delictiva”, afirmó el mandatario.

Petro sostuvo que el costo laboral representa solo una parte del valor total de las obras y señaló que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”.

En ese contexto, el jefe de Estado solicitó la intervención de las autoridades.

“Le solicito a la Superintendencia de Vigilancia realizar las investigaciones y sanciones respectivas”, y pidió al Ministerio de Vivienda “abstenerse de girar recursos de subsidio a constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”, indicó el presidente.

Respuesta de CAMACOL

Frente a estas declaraciones, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) respondió cuestionando la forma en que el Presidente abordó el tema.

“Antes de entrar al fondo del debate, es necesario señalar un problema de forma: su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable”, señaló el gremio.

Camacol recordó que los precios de la vivienda de interés social están regulados por el propio Gobierno.

“Los topes de precios de la vivienda de interés social (VIS) están definidos en su Plan Nacional de Desarrollo aprobado por su Gobierno y se encuentran indexados al salario mínimo que su Gobierno decreta”, explicó, aclarando que “estos topes son límites máximos, no aumentos automáticos”.

El gremio también aseguró que no ha tomado decisiones para subir precios y advirtió sobre el impacto de recientes medidas de política pública.

“Desde el gremio constructor no se han definido incrementos de precios”, indicó Camacol, al tiempo que señaló que “más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya”.

Finalmente, Camacol sostuvo que su enfoque no es la confrontación política.

“Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia y proteger la viabilidad del sector, incluso en medio de la incertidumbre creada por sus decisiones de política pública”.