En intervención del viaducto del Metro de Medellín se suspendieron a cinco locales comerciales

Medellín

Con la intención de recuperar áreas tomadas por personas, principalmente habitantes de calle y expendedores de estupefacientes en el viaducto del Metro entre las estaciones Prado y Parque Berrío, pleno centro de la ciudad, las autoriades incautaron armas, estupefacientes, comercios suspendidos, entre otras acciones.

Según el reporte de la policía, un grupo de uniformados apoyados por el UDMO, antes ESMAD, la Secretaría de Movilidad, entre otras entidades civiles, se tomaron los bajos del Metro. Allí desmontaron 50 cambuchos y, ante el registro de las personas que permanecen en el viaducto, se incautaron de 457 armas blancas y una cantidad significativa de sustancias estupefacientes, entre ellas 675 dosis de marihuana y 100 dosis de base de coca.

“Se brindó acompañamiento a 18 niños, niñas y adolescentes, garantizando siempre la protección de sus derechos. Y se realizaron 17 conducciones al centro de traslado por protección. Es de resaltar que se logró la suspensión temporal de la actividad de cinco establecimientos públicos, entre ellos tres hoteles, un bar y una barbería. Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizaron 27 órdenes de comparendo y se inmovilizaron 17 motocicletas”, reportó el Teniente coronel Alexander Montañez Sanguino, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En este lugar, que es ocupado por comerciantes informales y habitantes de calle, se recolectó una gran cantidad de escombros, basura y otros elementos que afectaban la movilidad de los peatones por la zona, generando un foco de inseguridad para la ciudadanía.