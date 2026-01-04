Se pronunció el alcalde de Barbosa: defiende y justifica corridas de toros y responde a críticas

Bucaramanga

El alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés, respondió a los cuestionamientos realizados por animalistas, el diputado Danovis Lozano, el exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra y el representante a la cámara Cristián Avendaño, frente a la realización de la reciente corrida de toros en el municipio, en el marco de las festividades locales.

Durante su pronunciamiento, el mandatario aseguró que las decisiones tomadas en torno a los espectáculos taurinos obedecen a la identidad cultural, histórica y económica de Barbosa, y recalcó que no permitirá que actores externos interfieran en las tradiciones del municipio.

Según el alcalde Marco Alirio Cortés, la corrida se llevó a cabo cumpliendo la normatividad vigente y sin la destinación de recursos públicos, ya que “se trató de una inversión privada con las pólizas y garantías exigidas por la ley”.

Lea también: Plantón en rechazo a corrida de toros en Barbosa, Santander, terminó en violencia e intimidación

El alcalde cuestionó la legitimidad de las críticas provenientes de dirigentes políticos de Bucaramanga, señalando que no tienen injerencia ni responsabilidad directa sobre la realidad social y económica de Barbosa.

“Yo gobierno para mi ciudad y defiendo a mi ciudad”, afirmó, al tiempo que subrayó que la plaza de toros estuvo llena y que la actividad contó con respaldo ciudadano.

En su intervención, también destacó el impacto económico positivo que generaron la corrida, el carnaval, la cabalgata y la feria equina, eventos que, según dijo, dinamizaron sectores como el comercio informal, la hotelería, la gastronomía y el turismo local. Para el mandatario, estos espectáculos representan una fuente de ingresos clave para la población y hacen parte del arraigo cultural de la región.

Relacionado: Anuncian acciones disciplinarias contra el alcalde de Barbosa por corrida de toros

Frente a los señalamientos del movimiento animalista, el alcalde defendió la “convivencia histórica entre el ser humano y los animales en el contexto rural de Barbosa y la provincia de Vélez”. Sostuvo que el debate no puede desconocer las tradiciones ni la economía que se mueve alrededor de estas actividades.

El alcalde Marco Alirio Cortés, reiteró su respeto por el derecho a la protesta, pero rechazó los actos que, según su versión, buscaron interrumpir el espectáculo y afectar a quienes habían pagado su entrada.

La Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros en Barbosa, Santander

La polémica corrida de toros en este municipio no se quedó solo en el debate público y las críticas de líderes sociales y políticos; también escaló hasta el órgano de control disciplinario del país.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra funcionarios de la Alcaldía municipal, con el objetivo de establecer si se cumplieron todos los requisitos legales para autorizar la corrida de toros realizada el 1 de enero de 2026.

Podría interesarle: En Santander activan Puesto de Mando Unificado preventivo ante coyuntura internacional con Venezuela

Según el ente de control, la investigación preliminar busca aclarar si la administración municipal contó con los permisos, pólizas de responsabilidad civil y demás documentación exigida por la normatividad vigente, en un contexto en el que la tauromaquia enfrenta un régimen de prohibición progresiva en Colombia.

Organizaciones animalistas, activistas y ciudadanos han reclamado que se investigue no solo la realización del espectáculo, sino también posibles faltas disciplinarias y omisiones por parte de las autoridades municipales.

La apertura de este proceso disciplinario se une a la controversia, que ahora no solo divide a la opinión pública, sino que también puede tener consecuencias administrativas para la Alcaldía de Barbosa y sus funcionarios si se encuentra alguna irregularidad en las actuaciones que permitieron la corrida taurina.