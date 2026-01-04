En Santander activan Puesto de Mando Unificado preventivo ante coyuntura internacional con Venezuela

Bucaramanga

La Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter preventivo frente a la situación internacional relacionada con Venezuela, con el fin de anticipar y coordinar acciones que garanticen el orden público, la convivencia ciudadana y la atención humanitaria en el departamento.

De acuerdo con la administración departamental el PMU funciona en articulación con la Fuerza Pública, Migración Colombia, alcaldías municipales, organismos de control y entidades del orden departamental y nacional. La gobernación precisó que actúa con prudencia y responsabilidad, basando sus decisiones únicamente en información oficial y verificada, y en estricto respeto a la política exterior definida por el gobierno nacional.

Panorama actual en el departamento

La gobernación informó que, hasta el momento, no se registra un flujo migratorio masivo en Santander. Aseguraron que se mantienen activas las capacidades institucionales para el monitoreo permanente del orden público y para brindar atención humanitaria en caso de ser requerida.

También, adelantan acompañamiento preventivo a posibles manifestaciones públicas, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la convivencia ciudadana.

Situación por municipios

En el reporte entregado por las autoridades se detallan algunos escenarios puntuales. En Málaga se presentó una manifestación pública a favor, con una participación aproximada de 15 personas, que finalizó sin novedades.

En Bucaramanga se presentaron concentraciones tanto a favor como en contra en el Consulado de Venezuela y en el Parque de los Niños, además recorridos de grupos de moteros, para lo cual existió una coordinación activa entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía.

En Barrancabermeja, se proyecta una manifestación de población migrante en el Parque de la Vida.

De manera complementaria, las autoridades reforzaron la vigilancia en terminales de transporte y corredores estratégicos del departamento, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

La Gobernación de Santander reiteró que su prioridad es proteger la vida, la tranquilidad y los derechos de todos los ciudadanos, así como evitar la desinformación, el pánico y cualquier forma de estigmatización contra la población migrante.