Se agotó la sudadera gris de Nike que usaba Nicolás Maduro durante su captura: Este es el precio

Luego que se difundiera la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos, la sudadera que usaba se convirtió en toda una tendencia en redes sociales, aquí le contamos los detalles.

La primera foto que reveló Donald Trump de Nicolas Maduro tras la captura en la madrugada del pasado 03 de enero de 2026, dejó en evidencia una sudadera gris que usaba el mandatario venezolano de la marca Nike, además de unas gafas negras con las que estaba siendo transportado a Estados Unidos.

Luego de revelarse esta foto, se puso en furor en las redes sociales la sudadera que estaba usando Nicolás Maduro, hasta el punto de llegar a agotarse en algunos lugares y convertirse en todo un boom comercial. Aquí le contamos los detalles.

Sudadera de Nike:

Según la página oficial de Nike y su tienda online, allí especifica la información de la prenda: indica que es una sudadera elaborada con material reciclado, en tonos grises con detalles oscuros y agregan que está completamente agotado en su versión masculina en Estados Unidos en tan solo pocas horas después de que las imágenes se hicieran virales en todo el mundo.

¿Cuál es el precio de la sudadera Nike que usó Nicolás Maduro?

En la misma página también se puede evidencias que el precio de la sudadera está cercano a los 140 dólares (en Estados Unidos, donde ya está agotada) aunque en otros países aún puede encontrarse tanto en tiendas físicas como en distribuidores autorizados y para envíos.

Eso quiere decir que, en pesos colombianos, la sudadera ronda cerca de los 570.000, se puede encontrar si la busca con la referencia: Nike Tech, Joggers de tejido Fleece para hombre.

A este momento, en nuestro país, la sudadera se vende por separado, el jogger o pantalón está disponible solo en tallas M y XL y la puede encontrar también en color Vinotinto, pero la chaqueta está agotada.

Sudadera que usaba Nicolás Maduro Ampliar

Incluso, en las redes los usuarios compararon el episodio con una estrategia publicitaria involuntaria, y también indicaron que era una colección vieja, pero aun así se vendió, de hecho, horas más tarde se le pudo ver a Nicolás Maduro usando otras prendas de vestir.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro a su llegada a la DEA en Nueva York tras su captura en Caracas Ampliar

En las redes sociales sigue siendo tendencia los atuendos con los que se le ha visto a Nicolás Maduro durante su captura por parte de Estados Unidos.