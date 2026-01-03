Nicolás Maduro: cómo llegó al poder, cuántos periodos lleva y cómo ha sido su paso por Venezuela

Nicolas Maduro y al fondo la bandera de Estados Unidos. Fotos: Getty Images. Collage por W Radio.

En la madrugada de este sábado 03 de enero varias explosiones en diferentes lugares de Venezuela despertaron a sus ciudadanos, Donald Trump anunció en sus redes sociales que ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos puntos militares clave y agregó que detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

En Caracol Radio hacemos un recorrido de lo que ha pasado en el gobierno de Nicolás Maduro y cómo llegó al poder en Venezuela.

¿Quién es Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tuvo sus inicios como conductor de bus en el Metro de Caracas y además ejerció como dirigente sindical.

Maduro conoció en su entonces a Hugo Chávez luego del golpe de Estado en el año 1992, cuando hizo campaña por la liberación de quien ejercía como teniente coronel tras el intento de golpe de Estado para derrocar al presidente de la época quien era Carlos Andrés Pérez.

Fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y unos años más tarde, entre 2005 y 2006 ejerció como el presidente de esa misma Asamblea Nacional.

Una vez que Hugo Chávez fue presidente de Venezuela, entre 2006 y 2012, Nicolás Maduro fue el ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente en octubre de 2012 inicia su camino como vicepresidente del país.

¿Cómo llegó al poder en Venezuela?

Cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció el 09 de diciembre de 2012 que se iría a Cuba para continuar con su tratamiento contra el cáncer pidió en cadena nacional a los venezolanos que apoyaran a Nicolás Maduro, en caso de que no pudiera asumir su nuevo período en enero de 2013, tras su enfermedad.

Al fallecer Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro asumió el rol de presidente interino hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones, que se celebraron el 14 de abril de 2013.

En esas elecciones Nicolás Maduro obtuvo en el 50,61% contra el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles, ganando así su primer periodo como presidente de Venezuela.

