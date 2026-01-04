Chavismo convoca a una “gran marcha” por la libertad de Maduro tras su captura en Estados Unidos

Caracas. Partidarios de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez sostienen carteles con sus imágenes. (Foto de Jesús Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

La “gran marcha” en Caracas en respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. De acuerdo con la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la movilización se realizará en el centro de Caracas, zona donde se concentran las sedes de los principales poderes públicos del país.

Está prevista la participación de dirigentes oficialistas, entre ellos la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

El PSUV denunció que Maduro y Flores —a quien el oficialismo denomina “la primera combatiente”— fueron “secuestrados por el imperio norteamericano”, en referencia a Estados Unidos, y llamó a sus bases a manifestarse para exigir su liberación.

Leer más: ¿Por qué el petróleo es clave en la estrategia de Estados Unidos en Venezuela?

Proceso judicial en Estados Unidos

Tras su captura y traslado a Estados Unidos, Nicolás Maduro permanece detenido en el estado de Nueva York. Según las autoridades estadounidenses, el mandatario venezolano deberá comparecer en los próximos días ante un juez federal en Manhattan, donde enfrentará cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

La convocatoria a la movilización se produce en medio de un clima de alta tensión política y social en Venezuela, mientras se desarrollan reacciones nacionales e internacionales por la operación militar estadounidense y el futuro inmediato del poder en el país.

Le podría interesar: La presidenta interina de Venezuela pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, dice Trump