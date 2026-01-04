Millonarios oficializó su quinto refuerzo para la Liga 2026-I

Millonarios oficializó este domingo su quinto refuerzo para la Liga 2026-I, se trata del volante chileno Rodrigo Ureña, quien llega luego de un exitoso paso por el Universitario de Perú. El jugador de 32 años firmó un contrato por dos temporadas.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por 2 años con la institución", informó el club a través de un comunicado.

El jugador fue presentado a través de un video en sus redes sociales, el cual cuenta con la narración del mismo Ureña, quien al final del mismo ya luce la camiseta del equipo bogotano.

"El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo", concluye el comunicado.

Millonarios será el tercer equipo de Rodrigo Ureña en el fútbol colombiano, tras su paso por el América de Cali, entre el 2020 y el 2021, y Deportes Tolima, en el 2022. En Universitario se encontraba desde el año 2024.

Con el equipo de Lima ganó tres Ligas de manera consecutiva, siendo figura en la consecución de estos títulos. Por su parte, en Colombia ganó una Liga con el América (2020) y una Superliga con el Tolima (2022).

¿Cuáles son los refuerzos de Millonarios?

Millonarios ha contratado cinco jugadores para el primer semestre del 2026, junto a Rodrigo Ureña fueron fichados Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo. El delantero argentino Rodrigo Contreras sería el próximo jugador que se sume al cuadro bogotano.