Falcao no se olvida de Millonarios en su resumen del año 2025

Falcao despidió su 2025 y dio la bienvenida al 2026 a través de una publicación en su cuenta de Instagram, allí el Tigre revivió algunos de sus mejores momentos durante el año pasado, teniendo presente su paso por Millonarios.

“Gracias a todos los que nos acompañaron en este lindo viaje, un año con muchos retos pero lleno de aprendizaje... Que el 2026 venga lleno de cosas lindas para todos sus hogares y miles de bendiciones del cielo. Gracias por tanto cariño siempre!”, fue el mensaje del Tigre en su publicación.

El post está acompañado de una serie de fotos, en las cuales se encuentran algunas con la camiseta de Millonarios, destacando la celebración de su gol ante Atlético Nacional en los cuadrangulares finales del 2025.

En su publicación, El Tigre recibió varios comentarios de aficionados del equipo bogotano, quienes lo recuerdan con mucho cariño tras lo que fue su paso por el equipo entre el 2024 y el 2025.

¿Cuál será el próximo destino de Falcao?

El mismo Falcao ha dejado en claro que no contempla todavía el retiro y que quiere continuar en el fútbol, a pesar de haber pasado los últimos seis meses sin competencia, luego de su salida de Millonarios.

Por ahora, las opciones más cercanas para que el goleador histórico de la Selección Colombia regrese a las canchas parecen ser Emelec de Ecuador y el fútbol paraguayo, aunque Cerro Porteño, donde fue ofrecido, lo descartó por el cupo de extranjeros.