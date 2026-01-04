OEA llama a evitar una escalada en Venezuela y respalda una salida pacífica a la crisis

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, se pronunció sobre los recientes acontecimientos en Venezuela y reiteró el llamado del organismo a evitar una mayor escalada del conflicto.

Ramdin aseguró que la prioridad de la Secretaría General de la OEA es contribuir a una solución pacífica, basada en el respeto del derecho internacional y del marco jurídico interamericano.

“La prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable”, señaló.

El secretario general indicó que la organización mantiene contacto con distintos gobiernos del hemisferio y que sigue de cerca la evolución de la situación en Venezuela, en medio de la creciente tensión regional tras la intervención de Estados Unidos.

Ramdin afirmó que la OEA está dispuesta a acompañar los esfuerzos orientados a la desescalada del conflicto y a una solución democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano.

Asimismo, reiteró la importancia de que cualquier salida a la crisis se sustente en el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho y el diálogo institucional, como base para la estabilidad democrática en el país.

