VIDEO: Identificado conductor que murió en accidente en la vía Lebrija a Girón. Hay una mujer herida

Bucaramanga

Un siniestro vial registrado en la vía nacional Lebrija a Girón dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente lesionada. El hecho ocurrió en el kilómetro 67+900, en el corredor La Fortuna–Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Carreteras de Santander, el accidente involucró un vehículo tipo camión, color blanco, de placas TTS-719. El conductor fue identificado como Luis José Becerra Martínez, de 63 años de edad, quien falleció en el sitio del accidente debido a la gravedad del impacto.

Lea también: Alcalde de Bucaramanga convoca consejo de seguridad extraordinario ante situación con Venezuela

Sobre el caso, el secretario de Tránsito y Movilidad de Girón, José Manuel Reinoso, informó que el vehículo presentó una falla mecánica asociada a la pérdida de frenos, lo que ocasionó el siniestro. Además, confirmó que una ocupante de sexo femenino resultó con lesiones graves y fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial.

El funcionario explicó que este tramo corresponde a la jurisdicción de la Policía Nacional, al tratarse de una vía nacional, por lo que el procedimiento y la investigación quedaron a cargo de esa autoridad. Sin embargo, señaló que desde la Secretaría de Tránsito de Girón se ha realizado acompañamiento y monitoreo permanente en este sector, debido a las condiciones complejas del descenso hacia el municipio.

Podría interesarle: Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Reinoso recordó que durante el 2025 se implementó un punto seguro en esta zona crítica, estrategia que se busca reactivar en el nuevo año, con el fin de realizar revisiones preventivas a los vehículos, especialmente de carga, antes de ingresar al casco urbano. Estas acciones se desarrollan de manera articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Nacional.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a realizar revisiones técnicas oportunas, respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución al transitar por este corredor vial, considerado de alta complejidad.