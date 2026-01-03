“Bombardean Caracas con misiles”: Petro alerta al mundo y convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Gustavo Petro denunció en sus redes sociales que Venezuela fue bombardeada e hizo un llamado a una reunión urgente de la OEA y la ONU. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el registro de explosiones en Caracas.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, denunció Petro.

El mandatario también reveló que se ha establecido un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y se adelanta un “plan operacional en la frontera” con Venezuela.

Explosiones en Caracas

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Maduro “están contados”.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, dijo una pensionada de 67 años que pidió anonimato. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

“Integridad territorial”

En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. “El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”, dijo el mandatario.

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.