Procuraduría activa plan especial para proteger derechos humanos en la frontera con Venezuela

La Procuraduría General de la Nación emitió una circular mediante la cual ordena la activación inmediata de un plan especial de acompañamiento institucional para garantizar los derechos humanos en las zonas de frontera con Venezuela, tras los hechos ocurridos en las últimas horas.

En el documento, la Procuraduría exhorta a todas las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal a poner en marcha de manera urgente los mecanismos de atención necesarios para prevenir posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de la situación actual en el país vecino y sus eventuales repercusiones en territorio colombiano.

La circular dispone la articulación inmediata con la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales, con el fin de coordinar acciones de atención, monitoreo y respuesta. Estas entidades deberán informar al nivel central de manera periódica (cada dos horas) sobre las alertas que se presenten en el territorio fronterizo y, en general, en el país.

Entre las medidas ordenadas se encuentra el desarrollo de un programa especial de acompañamiento en las zonas de frontera, que contempla la apertura de líneas de comunicación directa con las autoridades y la ciudadanía, la identificación de áreas de especial impacto por fenómenos migratorios o posibles incursiones, así como la verificación en terreno mediante visitas de seguimiento y vigilancia.

La Procuraduría también instruyó a las procuradurías regionales y provinciales con sede en zonas limítrofes con Venezuela a reportar de forma inmediata cualquier queja, observación o circunstancia que pueda afectar la convivencia, la seguridad o el reconocimiento de derechos de los habitantes de estas regiones.

Con estas medidas, el organismo de control, busca prevenir cualquier afectación a los derechos humanos o el uso indebido de la fuerza en zonas de frontera o en cualquier parte del territorio nacional.