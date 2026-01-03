Colombia se ofrece como mediador para ayudar a una salida diplomática a la crisis en Venezuela

La Cancillería ratificó su rechazo contra las recientes acciones en territorio venezolano a lo que denominaron como “acciones armadas contra la integridad territorial y autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela”.

Al mismo tiempo, ofreció a Colombia como mediador para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis del vecino país, y con el propósito de evitar una escalada de consecuencias imprevisibles tanto para Venezuela, como para Colombia y toda la región de América latina y el Caribe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que tienen los canales diplomáticos activos, y reiteró el llamado a las Naciones Unidas, para que sesionen de manera urgente en atención a la gravedad de los hechos y ante los riesgos que puede representar la situación en territorio venezolano.

Medidas ante la situación en Venezuela

La Cancillería recordó que el Gobierno de Colombia ha dispuesto el despliegue de la fuerza pública en la frontera, la activación de un plan en la Embajada de Colombia en Venezuela para atender a los connacionales que se encuentran en el vecino país, y brindar garantías ante la posible entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano.

Además, fortalecieron la capacidad asistencial en la frontera colombo-venezolana.