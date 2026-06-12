Muerte de Valeria Afanador: Fiscalía imputará cargos a docentes el 23 de junio

Imagen de referencia. Gimnasio Campestre Los Laureles: Página web / Fiscalía General de la Nación: Colprensa.

Justicia

Definida la fecha en la que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a los docentes que estarían relacionados con los hechos que rodearon la muerte de Valeria Afanador, la niña que desapareció y fue hallada sin vida en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, zona rural del municipio de Cajicá (Cundinamarca), será el martes 23 de junio.

La audiencia se realizará ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajicá contra los docentes Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo.

La niña permaneció 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el viernes, 29 de agosto de 2025, en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, zona rural del municipio de Cajicá.

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El cuerpo fue encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras la alerta de un campesino a las autoridades.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de la muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, fue por sumersión por ahogamiento.

De acuerdo con la necropsia, la niña “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido” y agregaron que “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano”.

Además, el Instituto aseguró que “los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto”, lo cual querría decir que la muerte de la menor ocurrió en una fecha cercana a su desaparición.

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Según las evidencias reportadas por Medicina Legal, Valeria Afanador estuvo en el pantano “en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

También se aclaró que no se evidenciaron signos de violencia física en el cuerpo de Valeria Afanador y su ropa no tenía desgarros ni cortes.