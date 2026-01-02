Trágico inicio de 2026 en Tierralta: tres personas fallecidas en accidentes en la vía a Urrá

Accidentes en la vía a Urrá, en Tierralta, sur de Córdoba.

Lo que debía ser una jornada de celebración por el Año Nuevo se transformó en luto para el sur de Córdoba. Este 1° de enero, dos siniestros viales ocurridos en la vía que conduce a la represa de Urrá dejaron un saldo de tres personas muertas y varios menores de edad lesionados.

Choque en la vereda Los Pollos

El primer accidente se registró alrededor de las 8:30 a. m. en el sector conocido como la vereda Los Pollos. Dos motocicletas colisionaron de manera violenta, provocando la muerte instantánea de dos hombres.

Una de las víctimas ha sido identificada como Jaime Acosta Martínez, residente de la vereda Vizcaya. Se conoció que Acosta Martínez viajaba en compañía de unos menores de edad, quienes, tras el impacto, sufrieron diversas contusiones y laceraciones, siendo trasladados a un centro asistencial para su valoración médica.

Sobre la segunda víctima mortal de este choque y el otro conductor involucrado, las autoridades aún trabajan en la recolección de datos para su plena identificación.

Segundo siniestro a pocos metros

Mientras la comunidad aún procesaba la noticia del primer choque, un segundo hecho fatal ocurrió cerca de las 11:00 a. m., a escasa distancia del primer punto de tragedia.

En esta ocasión, un motocarro perdió el control y se salió de la calzada por causas que están siendo investigadas. En este suceso perdió la vida la joven Gleimys Andrea Muñoz, habitante del barrio Paraíso, ubicado en la zona norte de Tierralta.

Con estos fallecimientos, la vía a Urrá se convierte en el escenario de una de las jornadas más negras en materia de seguridad vial para el municipio. Tres familias tierraltenses inician el 2026 sumidas en el dolor.

Las autoridades de tránsito de Córdoba han iniciado las investigaciones técnicas para determinar si el exceso de velocidad, fallas mecánicas o la imprudencia fueron los detonantes de estos sucesos.

Así mismo, hicieron un llamado urgente a los conductores para extremar las precauciones y respetar las normas viales durante este puente festivo.